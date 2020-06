Tausende fordern Gerechtigkeit für George Floyd

Der brutale Tod von George Floyd bewegt die Menschen in den USA weiter: Am Wochenende gingen sie massenhaft auf die Straßen – und fordern Veränderungen. Auch in vielen Städten Europas solidarisierten sich Tausende und protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt.

In Philadelphia, New York, Washington, Atlanta und weiteren Städten gingen die Menschen in ausgelassener Stimmung auf die Straße. Sie forderten Gerechtigkeit für den Afroamerikaner Floyd, der vor knapp zwei Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war. Allein in Philadelphia waren laut Medienberichten Zehntausende auf der Straße.

WASHINGTON In der US-Hauptstadt protestierten auch am Wochenende wieder Tausende friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt. Viele Menschen versammelten sich in den Straßen rund um das Weiße Haus. Am Sonntag ordnete Präsident Donald Trump den Abzug der Nationalgarde aus Washington an. Bild: Reuters

In der Hauptstadt Washington demonstrierten am Samstag (Ortszeit) Tausende Menschen unter anderem vor dem Weißen Haus, dem Kapitol und am Lincoln Memorial. In der Umgebung der verbarrikadierten Regierungszentrale hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie "Kein Frieden ohne Gerechtigkeit", "Stoppt Rassismus jetzt" oder "Ich kann nicht atmen" in die Höhe – Letzteres hatte Floyd mehrfach verzweifelt gesagt, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte.

Biden verspricht rasch Reformen

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, will Floyds Tod und die anhaltenden Proteste zum Anlass für Polizeireformen und einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus nehmen. Es brauche "längst fällige konkrete Maßnahmen", um dem "systematischen Rassismus" in den USA ein Ende zu bereiten, forderte er in einem Gastbeitrag in der "Los Angeles Times".

OTTAWA Im US-Nachbarland Kanada demonstrierten ebenfalls Tausende gegen Rassismus und Polizeigewalt. In Ottawa und kniend dabei: Premierminister Justin Trudeau. Bild: Reuters

Biden versprach, als Präsident in seinen ersten 100 Tagen im Amt eine Kommission für Polizeireformen einzusetzen. Zudem solle der Kongress schon jetzt handeln und umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen verbieten. Auch müsse der Transfer von Waffen und Ausrüstung des Militärs an die Polizei gestoppt und die Kontrolle über örtliche Sicherheitskräfte verstärkt werden.

LONDON Trotz der Warnung der Regierung vor Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus versammelten sich auch gestern Tausende vor der US-Botschaft in der britischen Hauptstadt. Bild: Reuters

Die Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota, wo der Afroamerikaner George Floyd bei einer Festnahme getötet worden war, verbietet der Polizei künftig Würgegriffe und Fixierungen des Nackens. Auch die Bundesstaaten New York und Kalifornien wollen Polizeireformen beschließen, inklusive des Verbots von Würgegriffen.

LINZ Nach Wien am Freitag gingen am Samstag in mehreren Städten Österreichs Tausende Menschen auf die Straße. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt waren es 3000. Bild: Amnesty Youth Linz

Colin Powell stimmt gegen Trump

Unterdessen bekommt Biden Unterstützung von unerwarteter Seite. Ex-Außenminister Colin Powell – ein Republikaner – will bei der Präsidentschaftswahl im November für ihn stimmen. Das kündigte Powell am Sonntag im Sender CNN an. Der Ex-General übte zugleich scharfe Kritik an Trump. Dieser entferne sich von der Verfassung und werde "gefährlich für unsere Demokratie, gefährlich für unser Land", sagte Powell. "Er lügt über Dinge und er kommt damit durch, weil Menschen ihn nicht zur Rechenschaft ziehen."

ROM Auch in der italienischen Hauptstadt (im Foto bei der Piazza del Popolo) beteiligten sich Tausende an den friedlichen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bild: APA

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Anti-Rassismus-Proteste Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.