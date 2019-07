Tanzender Kakadu erstaunt Forscher

2007 stellte Irena Schulz ein Video ins Internet, das viele zum Lachen brachte und sich rasant verbreitete. Darauf ist ihr Kakadu Snowball zu sehen, dem das Lied "Everybody" von den Backstreet Boys offenbar besonders gefällt. Schulz, die Betreiberin einer Vogelstation im US-Bundesstaat Indiana ist, hatte Snowball erst vor wenigen Monaten bekommen, als sie feststellte, dass dieser über ein erstaunliches Talent zum Tanzen verfügt. Die Bewegungen seien dem Vogel nicht beigebracht worden, hieß es. Der tanzende Papagei weckte auch das Interesse einiger Forscher. Sich synchron zu Rhythmen bewegen zu können, galt bis dahin nämlich als eine rein menschliche Fähigkeit. Der Psychologe Aniruddh Patel erklärte den Kakadu sogar zum Präzendenzfall in der Verhaltensforschung. Nicht einmal Primaten besitzen diese Fähigkeit.

Snowball ist erstaunlich kreativ

Forscher begannen also damit, den Papagei zu beobachten. Snowball beherrscht jedoch nicht nur einen Tanz. Er zeigte sich in der Lage, seine Bewegungen zu ändern, wenn die Musik langsamer oder schneller wird, oder ein anderes Lied gespielt wird. Insgesamt wurden 14 verschiedenen Bewegungen gezählt. Diese reichen von Headbanging bis Links-Rechts-Schritte. Die Experten waren verblüfft von dieser Vielfalt. Schulz`papagei ist nicht der einzige musikalisch talentierte Vogel, auf Youtube lassen sich auch andere tanzende Tiere finden. Im Falle von Snowball gehen die Forscher davon aus, dass er sich die Bewegungsabläufe tatsächlich selbst ausgedacht hat, also zu Kreativität fähig ist. Sie vermuten, dass Papageien als einzige Tiere eine Reihe von Fähigkeiten mit uns Menschen teilen. Dazu gehört auch das Nachahmen von Lauten. Beim Tanzen müssen die Bewegungen in einer bestimmten Gehirnregion mit der Musik abgestimmt werden. Das könnte erklären, warum Papageien tanzen können und andere sehr intelligente Tiere nicht.