Tansanias Präsident John Magufuli (61) gestorben

Tansanias Präsident John Magufuli ist tot. Der Staatschef sei am Mittwoch im Alter von 61 Jahren in einem Spital in Daressalam an Herzversagen gestorben, teilte Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan gestern mit. Zuvor hatte seine längere Abwesenheit in der Öffentlichkeit Spekulationen über eine Corona-Erkrankung befeuert. Der seit 2015 amtierende Staatschef hatte lange die Existenz von Covid-19 in dem ostafrikanischen Land dementiert und die Gefahr heruntergespielt.

Vizepräsidentin Hassan verkündete eine 14-tägige Trauerzeit. Laut Verfassung übernimmt nun sie das höchste Amt bis zur Wahl 2025. Erst im vergangenen Jahr hatte Magufuli eine umstrittene Präsidentenwahl gewonnen.

Magufulis Umgang mit der Corona-Pandemie hatte in seiner Heimat sowie international Kritik ausgelöst. Er stellte die Glaubwürdigkeit von Tests infrage und empfahl Gebete und Dampfbäder.

Magufuli – wegen seines kompromisslosen Führungsstils mitunter auch "Bulldozer" genannt – forderte das Gesundheitsministerium zur Vorsicht mit den im Ausland entwickelten Impfstoffen auf und stellte infrage, wie sie so schnell hätten entwickelt werden können. Anders als in vielen anderen afrikanischen Ländern öffnete er Tansania für den Tourismus.

