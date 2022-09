Taifun in Japan ist "beispiellos gefährlich"

Durch den ungewöhnlich heftigen Taifun "Nanmadol", der als "beispiellos gefährlich" eingestuft wurde, kamen in Japan zwei Menschen ums Leben, Dutzende weitere Bewohner wurden verletzt. Eine Person galt am Montag als vermisst. In Hunderttausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus, der Bahn- und Flugverkehr war schwer beeinträchtigt.

Mehr als vier Millionen Haushalte mit knapp zehn Millionen Menschen auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu und im Westen Japans waren aufgerufen, sich vor den Sturmböen und heftigen Regenfällen in Sicherheit zu bringen. Der 14. Taifun der Saison dürfte heute, Dienstag, entlang der Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio Richtung Nordosten weiterziehen, teilte die Wetterbehörde mit.

Premier Fumio Kishida verschob bereits seine Abreise zur UNO-Vollversammlung in New York, um sich um das Krisenmanagement zu kümmern.