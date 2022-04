Tag der Erde 2022: Zeit, nachhaltig in unseren Planeten zu investieren

"Welterschöpfung", Klimawandel, Umweltverschmutzung: Was die Menschheit verbraucht, ist zu viel. Was sie produziert, schadet. Es sind beunruhigende Szenarien, die Klimaexpertinnen und -experten für unsere Erde vorhersehen. Auf diesen Umstand wird jährlich am 22. April hingewiesen: Mehr als 175 Länder und hunderte Organisationen und Firmen beteiligen sich am internationalen "World Earth Day" mit Schwerpunktaktionen, um Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Fokus zu stellen. Kuratiert wird der Tag vom Earth Day Network. 2009 erklärten die Vereinten Nationen den 22. April gar zum "Internationalen Tag der Mutter Erde".

Bild: ARMEND NIMANI (APA/AFP/ARMEND NIMANI)

"Invest in our planet"

Thematisch dreht es sich heuer um nachhaltige Investition in unseren Planeten. "Invest in our planet" lautet das Motto, das breitgefächert interpretiert werden darf. Der Wandel soll umfassend passieren: Nicht nur der Umweltzusammenhang ist gemeint, auch das Bedürfnis nach Veränderung des politischen und wirtschaftlichen Klimas soll in den Mittelpunkt gerückt werden.