Französischer Nationalfeiertag: Ganz im Zeichen des Militärs

Der Nationalfeiertag in Frankreich ist vom Geist der Französischen Revolution geprägt: Am 14. Juli 1789 stürmten wütende Pariser das Staatsgefängnis, die sogenannte "Bastille". Damit markierten sie den symbolischen Beginn der Französischen Revolution und das Ende des verhassten Ancien Régime. Die Ära von Louis XIV. - genannt Sonnenkönig - war geprägt von politischen Unruhen und einer weit auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich.

Der Nationalfeiertag steht damit nicht nur für den Sturm auf die Bastille, sondern für die der Französischen Revolution als Ganzes - vor allem die Einführung der ersten Verfassung Frankreichs. Der Tag erinnert aber auch an das Föderationsfest am 14. Juli 1790, der die Einheit der französischen Nation symbolisieren soll.

Paraden und polytechnisches Spektakel

Ihren Höhepunkt erreichen die Feierlichkeiten zur "Fête Nationale" alljährlich in der französischen Hauptstadt: Seit 1980 findet vor der spektakulären Kulisse der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées eine Militärparade statt. Heuer ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs, begann der traditionelle Militäraufmarsch beim Triumphbogen, führte über die Champs-Élysées bis hin zum Place de la Concorde. Einen besonderen Platz nahmen dabei auch Militärs aus osteuropäischen Ländern ein. Zum Auftakt der Parade fuhr der französische Präsident vor den Augen tausender Menschen in einem offenen Militärwagen vor.

Gegen 10:30 richteten sich aber alle Augen gen Himmel: Mittels farbiger Kondensstreifen malte die offizielle Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe ein Abbild der blau-weiß-roten Flagge in den Pariser Himmel. Ab 23 Uhr werden sich an dessen Stelle wieder zahlreiche Feuerwerke bestaunen lassen - das bekannteste davon wird in den Trocadéro-Gärten rund um und teilweise auch vom Eiffelturm selbst gezündet.

Kritik am Militäraufgebot

Seit einigen Jahren wird aber immer wieder Kritik an der Zurschaustellung des Militärs auf der Avenue de Champs-Élysées laut. Als pragmatische Gründe gegen das große Militäraufgebot werden einerseits dessen Kosten (rund vier Millionen Euro) und andererseits dessen schlechte Schadstoffbilanz genannt.

Zunehmend hinterfragt wird aber auch die Ideologie hinter dem Nationalfeiertag der Grande Nation: Angeprangert wird vor allem die Tatsache, dass der 14. Juli in Frankreich seit jeher vom Militär und Machtdemonstrationen seitens des Staats geprägt ist.

