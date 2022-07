Supermond oder "gewaltige" Täuschung?

Weil sich der Mond nicht in kreisrunden, sondern in elliptischen Bahnen bewegt, kommt er unserem Planeten an einigen Tagen näher als an anderen. Zwischen 20:30 und 20:45 Uhr erreicht der Mond heute Abend den erdnächsten Punkt des Jahres 2022 - in der Astronomie Perigäum genannt.

Was ist ein "Supermond"?

Wenn sich ein Vollmond gleichzeitig am erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn befindet, wird dieser oft als "Supermond" bezeichnet. Vor einem Monat konnte man bereits ein ähnliches Schauspiel beobachten. Streng genommen handelt es sich dabei aber um eine optische Täuschung: "Der Größenunterschied zwischen einem erdnahen und einem erdfernen Mond lässt sich mit dem zwischen einer Ein-Euro und einer Zwei-Euro-Münze veranschaulichen. Wenn man keinen direkten Vergleich hat, ist ein Unterschied mit freiem Auge höchstens subjektiv wahrnehmbar", erklärt Günther Martello, Obmann der Kepler Sternwarte in Linz.

Die Frage nach konkreten Orten, an denen der so genannte "Supermond" am besten zu bestaunen ist, erübrigt sich damit: "Überall dort, wo man den Mond auch normalerweise gut sieht", meint Martello. Anders als oft angenommen, sei ein Vollmond zum Beobachten oder Fotografieren der Sterne allgemein ein eher ungünstiger Zeitpunkt. "Der Mond strahlt zu diesem Zeitpunkt so hell, dass die umliegenden Himmelskörper meist nicht gut sichtbar sind. Auch auf der Mondoberfläche selber sind die Krater schlechter erkennbar", so der Obmann der Linzer Sternwarte.

Optische Täuschung durch das Gehirn

Der Eindruck eines außergewöhnlich großen Mondes entsteht am ehesten bei dessen Auf- und Untergang. Verantwortlich dafür ist allerdings nicht die Physik, sondern das menschliche Gehirn: Dieses berechnet die Entfernung von Objekten aus dem Grad des Sehwinkels und bereits bestehendem Wissen über dessen Entfernung.

Weil es die tatsächliche Distanz zu Objekten am Himmel ohne Anhaltspunkt schlecht einschätzen kann, geht das Gehirn bei der Berechnung automatisch vom Horizont aus. Der aufgehende Mond wird deshalb grundsätzlich immer als größer wahrgenommen, als er wenn er direkt über uns steht. Der Vergleich mit umliegenden Bergen, Gebäuden oder Bäumen verzerrt die Größenwahrnehmung zusätzlich, sodass ein niedrigstehender Mond vor einer Hügellandschaft zum Beispiel besonders gewaltig wirkt.

Unterschied kleiner, als man annimmt

Der messbare Unterschied zu einem gewöhnlichen Vollmond ist damit nicht so groß, wie die Bezeichnung "Supermond" vermuten lässt. Aufmerksamen Sternbeobachtern kann der Unterschied aber trotzdem auffallen: Laut der US-Raumfahrtsbehörde NASA kann ein Vollmond an seinem erdnächsten Punkt bis zu 14 Prozent größer wirken. Beeindruckend ist so ein "Supermond" aber allein schon, weil er veranschaulicht, dass sich die Entfernung zwischen Mond und Erde regelmäßig ändert.

Von der Kepler Sternwarte am Freinberg aus kann man nach der Sommerpause ab Herbst jedenfalls wieder in die Sterne schauen - unabhängig davon, ob ein "Supermond" vom Himmel leuchtet oder nicht.

Während einem so genannten "Supermond" lassen sich trotzdem spektakuläre Bilder aufnehmen - besonders aus dem richtigen Winkel und durch die Linse einer Kamera: