Suche nach vermisster amerikanischer Erbin in Norditalien

Unter Aufsicht des FBI sucht die Polizei in einem 3.000-Seelen-Dorf nahe der norditalienischen Stadt Vicenza nach der Leiche der Frau.

Der serbische Ehemann der Verschwundenen, der in den vergangenen Tagen in Miami verhaftet wurde, wird verdächtigt, seine Frau getötet zu haben, um an das Erbe zu gelangen. Nach Angaben des FBI soll der Mann am 2. Februar seine Frau in Madrid erreicht haben, sie umgebracht und ihre Leiche in einer Tasche versteckt haben. Er soll dann mit dem Auto nach Serbien gereist sein.

Spürhunde suchen Leiche der Frau

Während der Fahrt durch Norditalien soll er die Tasche mit der Leiche in der Berggegend von Cogollo del Cengio nahe Vicenza geworfen haben. Die Fahndung nach der Leiche läuft in der Gegend auf Hochtouren, wie die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag berichtete. Der Bürgermeister Piergildo Capovilla ließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Vicenza eine Straße schließen, die in die Kleinstadt Asiago führt. Mit Spürhunden wird dort nach der Leiche der Frau gesucht.

Ana Maria Henao hatte sich Madrid ausgesucht, um ihr Leben nach einer schwierigen Scheidung von ihrem Ehemann neu zu beginnen. Mit dem Mann, mit dem sie 13 Jahre lang verheiratet war, hatte sie ein Wirtschaftsimperium im Immobilienbereich mit Millionengewinnen aufgebaut. Die Aufteilung des Vermögens, mindestens 15 Millionen Euro, ist das Motiv, das die spanischen Ermittler für das mögliche Verbrechen vermuten.

Der Serbe wurde am 4. Mai auf dem Flughafen von Miami auf dem Weg von Belgrad verhaftet und beschuldigt, an der Entführung und dem Verschwinden seiner Frau beteiligt zu sein. Er selbst war es, der in den vergangenen Tagen genaue Anweisungen zum Auffinden der Frau gab und die Ermittler direkt in den Wald von Cogollo del Cengio führte.

