Stuttgart: Bestürzung über "total enthemmte Gewalt"

In der Innenstadt von Stuttgart ist kaum noch etwas zu sehen von den Schäden, die in der chaotischen Nacht aus Randale und Plünderei entstanden sind. Die gewalttätigen Ausschreitungen haben dennoch Spuren hinterlassen und im ganzen Land Bestürzung ausgelöst. Politisch werden Konsequenzen gefordert, im Stuttgarter Rathaus wird über Ursachen und Folgen beraten. Und die Polizei stellt ein Alkoholverbot für Teile der Innenstadt zur Debatte.

Stuttgarts Polizei-Vizepräsident Thomas Berger bezifferte den Schaden durch die marodierenden Gruppen gestern auf einen "sechs- bis siebenstelligen Betrag". Unter anderem wurden in der Nacht auf Sonntag 40 Läden beschädigt und zum Teil geplündert, zudem zwölf Streifenwagen demoliert, sagte der Leiter des Polizeieinsatzes während der nächtlichen Ausschreitungen in einem Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart.

19 Polizisten seien infolge "total enthemmter Gewalt" verletzt worden, einer davon brach sich das Handgelenk, sagte Berger.

Auslöser für die Auseinandersetzungen sei die Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen gewesen, mit dem sich gleich mehrere Hundert Menschen solidarisiert hatten. An den Krawallen waren laut Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt.

"Entschieden entgegenstellen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte die Ausschreitungen scharf und stellte sich demonstrativ hinter die Polizeibeamten. "Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität – wie am Wochenende in Stuttgart gesehen – müssen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden", sagte Steinmeier. "Wer Polizisten angreift, wer sie verächtlich macht oder den Eindruck erweckt, sie gehörten "entsorgt", dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen."

Nach wie vor ist unklar, wie sich die Gewalt so sehr entladen konnte. Festzustehen scheint für die Polizei, dass die Krawalle nicht politisch motiviert waren. Es seien vielmehr Menschen aus der sogenannten Party- und Event-Szene gewesen, die sich in den vergangenen Wochen immer wieder draußen getroffen und sich in den sozialen Medien mit ihrem Handeln inszeniert hätten.

"Alarmsignal für Rechtsstaat"

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die Ausschreitungen scharf. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte gestern in Berlin, die Szenen seien "abscheulich" gewesen und mit nichts zu rechtfertigen. Sie seien gegen die Stadt und ihre Bürger gerichtet gewesen.

Innenminister Horst Seehofer bezeichnete die Ausschreitungen als "Alarmsignal für den Rechtsstaat".

