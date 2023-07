Sturzflut in Afghanistan: mehr als 30 Tote

Viele Todesopfer wurden in der Provinz Maidan Wardak beklagt. Dort wurden zahlreiche Bewohner im Schlaf von Wassermassen getötet. Laut der Katastrophenschutzbehörde werden Dutzende weitere Menschen vermisst. Hunderte Häuser sollen beschädigt oder zerstört worden sein.

Immer wieder kommt es zu schweren Wetterextremen in Afghanistan. Das Land leidet stark unter den Folgen des Klimawandels. Nach mehreren Jahrzehnten Krieg und Konflikt herrscht eine humanitäre Katastrophe. Seit fast zwei Jahren wird Afghanistan wieder von den militant-islamistischen Taliban beherrscht.

Indien: 27 Tote nach Erdrutsch

Auch Tage nach einem verheerenden Erdrutsch in einem abgelegenen Dorf des indischen Bundesstaats Maharashtra steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Bis Sonntag seien 27 Leichen aus den Erd- und Schuttmassen geborgen worden, zwischen 50 und 60 Dorfbewohner würden aber noch vermisst, sagte ein Vertreter des Bezirks Raigad der Nachrichtenagentur AFP. Er glaube nicht, dass es noch Überlebende gebe.

Heftiger Monsunregen hatte in der Nacht zum Donnerstag den Erdrutsch in dem kleinen Dorf ausgelöst, örtlichen Medienberichten zufolge wurden ganze Familien unter den Schlamm- und Schuttmassen begraben. Anhaltender Starkregen behindert laut dem Bezirksvertreter die Bergungsarbeiten. Erschwerend komme hinzu, dass das Dorf in einem Wald- und Hügelgebiet liege und die nächste Straße fünf Kilometer entfernt sei. Deshalb stehe den Bergungsteams kein schweres Räumgerät zur Verfügung.

Heftiger Regen hat seit Beginn der Monsunzeit in Indien Anfang Juni zu einer Reihe von Überschwemmungen und Erdrutschen geführt, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Wissenschafter machen neben der zunehmenden Abholzung und ausufernden Bauprojekten in Indien vor allem den Klimawandel für die immer tödlicheren Monsunregen verantwortlich.

