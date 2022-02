Sturmtief "Ylenia" verursachte Chaos in Deutschland

Mindestens zwei Tote durch umgestürzte Bäume, zahlreiche Straßensperren und durcheinandergewirbelter Zug- und Flugverkehr: Das ist die Bilanz von Sturm "Ylenia" in Deutschland. Die Einsatzkräfte können allerdings nur kurz durchatmen – der nächste heftige Sturm ist bereits im Anmarsch. "Zeynep" könnte noch stärkere Orkanböen bringen.

Bei Südharz im Bundesland Sachsen-Anhalt starb ein 55-Jähriger auf einer Landstraße. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gestürzt, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der Wagen überschlagen. Auf einer Landstraße in Niedersachsen starb ein 37 Jahre alter Mann. Auch hier stürzte ein Baum auf das Auto.

Nach zahlreichen Schäden durch den Sturm und vielen Zugausfällen begann die Deutsche Bahn rasch mit Aufräumarbeiten. "Für eine Schadensaufnahme ist es noch zu früh. Die Schäden sind aber erheblich", sagte Sprecher Achim Stauß. "Im Moment sind Reparaturtrupps der Bahn mit Hochdruck unterwegs, um Strecken freizuräumen, mit der Kettensäge Bäume zu schneiden oder auch Oberleitungen zu reparieren."

Wegen des andauernden Sturms sei mit weiteren Störungen zu rechnen. Probleme werde es auch durch die zweite erwartete Sturmfront geben, sagte Stauß. "Ich fürchte, unsere Reisenden müssen noch über einen längeren Zeitraum mit Einschränkungen leben." Fahrkarten seien deshalb länger gültig.

Fernverkehr der Bahn eingestellt

Die Bahn habe den Fernverkehr von ICEs und ICs in Nord- und Nordostdeutschland komplett eingestellt, sagte der Sprecher. Das betraf Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Das Sturmtief ließ zudem in Tausenden Haushalten zeitweise den Strom ausfallen.

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug in der Früh eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre. In Berlin stürzte ein 15 Meter hoher Antennenmast auf die Ringbahn. Die Berliner Feuerwehr rief sowohl in der Nacht als auch am Donnerstagvormittag den Ausnahmezustand aus.

Auch in Tschechien, Großbritannien und Polen verursachte das Sturmtief Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen. Mehr als 300.000 Haushalte waren am Donnerstag in Tschechien wegen beschädigter Leitungen ohne Elektrizität. Im Norden Englands waren Tausende Haushalte zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. In Krakau kippte ein Kran auf einer Baustelle um und verletzte vier Bauarbeiter. Zwei der Männer starben später im Krankenhaus.

Bereits für heute Mittag wird das nächste Orkantief – "Zeynep" genannt – von den Britischen Inseln kommend erwartet.