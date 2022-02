Sturmtief "Ylenia" erreichte Deutschland

Sturmtief "Ylenia" hat in der Nacht auf Donnerstag Deutschland erreicht. Betroffen waren vor allem der Norden und der Osten des Landes. In Hamburg wurde Donnerstagfrüh der Hamburger Fischmarkt von einer Sturmflut überschwemmt. "Am Pegel St. Pauli wurde ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen", so ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Zudem gab es Flugausfälle und Unterbrechungen im Bahnverkehr.

Auch in Schleswig-Holstein gab es eine Sturmflut. In Husum, am Eidersperrwerk und in Büsum beispielsweise lagen die Hochwasserwerte Donnerstagfrüh über 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Hamburg und der Norden haben in diesem Jahr seit dem 29. Jänner bereits mehrere Sturmfluten erlebt.

In der deutschen Hauptstadt Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. In Kleve an der deutsch-niederländischen Grenze hielt eine Corona-Teststation dem Wind nicht stand. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Im deutschen Bundesland Brandenburg stand die Feuerwehr in vielen Landkreisen im Dauereinsatz.

Lufthansa streicht 20 Flüge

Das Sturmtief beeinträchtigte auch den Bahn- und Flugverkehr. Zwischen Bremen und Hamburg stürzte ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen blockierten Bäume vereinzelt Nebenstrecken im Raum Dortmund. Vorübergehend war die Verbindung Dortmund-Münster betroffen.

Die Lufthansa strich vorsorglich 20 Flüge, wie das Unternehmen mitteilte. Reisenden wurde empfohlen, sich auf der Website der Airline über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main sind Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kurz nach Mitternacht durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen. Die Windspitze lag bei 152 Kilometern pro Stunde.

Orkantief "Zeynep" folgt

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen: So wurden auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen (77 km/h, 105 km/h Spitze) und am Leuchtturm Kiel (79 km/h, 101 km/h Spitze).

Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief "Ylenia" laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief "Zeynep" von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Auch in Österreich wird's stürmisch

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für Donnerstag wieder eine Sturmwarnung ausgegeben: Im Großteil Österreichs wird es starken bis stürmischen Wind aus westlicher Richtung geben. Im Norden und Osten sind in den Niederungen verbreitet Böen zwischen 80 und 100 km/h zu erwarten, in exponierten Lagen auch noch darüber. Auf vielen Bergen erreicht der Sturm sogar Orkanstärke mit Böen bei 120 km/h und darüber. Außerdem wird es am Donnerstag laut ZAMG extrem mild, mit Höchstwerten zwischen acht und 18 Grad. In der Nacht auf Freitag sollte der Sturm überall wieder abklingen.

Die Prognose für Oberösterreich: