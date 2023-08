Sturm wütet auf Mallorca

Mallorca wurde am Sonntag von schweren Unwettern heimgesucht. Der Wetterdienst meldete am späten Vormittag Böen mit einer Geschwindigkeit von 122 Stundenkilometern im Nordosten der Insel. Auch am Flughafen wurden um die Mittagszeit orkanartige Böen gemessen. Die Folge waren weitreichende Flugverspätungen.

Auf der ganzen Insel stürzten Bäume um, zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Laut der Notrufzentrale war die Gemeinde Palma am stärksten betroffen. Vor der Kathedrale sollen fünf Palmen umgestürzt sein. Außerdem löste sich laut Angaben der Hafenbehörde ein Kreuzfahrtschiff wegen der starken Winde los und kollidierte mit einem festgemachten Öltanker. Bei dem Vorfall dürfte niemand verletzt worden sein.

Segler und Seglerinnen sollen bis auf Weiteres im Hafen bleiben, die Reservierung aller Bojenfelder auf See ist bis Dienstag ausgesetzt. Die Notrufzentrale hat die Bevölkerung, aber auch Urlauber und Urlauberinnen zu größter Vorsicht aufgerufen.

