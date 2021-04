Sturm über dem Everest

Beck Weathers war tot. Erfroren in 7950 Metern Seehöhe auf dem Südsattel des Mount Everest. Nur einen Steinwurf weit entfernt von den kleinen, vom Wind zerschlissenen Zelten, deren Wärme ihm das Leben hätten retten können. So wurde es seiner Frau Peach mitgeteilt, die in Dallas verzweifelt auf eine Nachricht vom anderen Ende der Welt gewartet hatte. Und daran glaubten auch jene Bergsteiger, die noch am selben Tag versucht hatten, ihn zurück ins Lager Vier zu bringen.