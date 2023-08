Studie: Im Boden ist die Artenvielfalt am größten

Die Artenvielfalt blüht offensichtlich in Baumkronen, in der Tiefsee (s. u.) und an Korallenriffen – aber nirgends wimmelt es so von Arten wie unter unseren Füßen. Böden seien weltweit das artenreichste Ökosystem, berichtet ein Forscherteam aus der Schweiz im Fachmagazin "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften. 59 Prozent aller bekannten Arten leben dort, schätzen die Forscher, und nicht nur 25 Prozent, wie bisher angenommen wurde.