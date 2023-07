Stromschlag beim Duschen? 17-jähriger Österreicher starb im Kroatien-Urlaub

Ein junger Österreicher ist im Kroatien-Urlaub verstorben. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA am Montag den Tod eines österreichischen Staatsbürgers nach einem entsprechenden Medienbericht von "meinbezirk.at". Der 17-Jährige könnte laut ersten Erkenntnissen sein Leben durch einen Stromschlag beim Duschen in einem metallbeschichteten Außenbereich vor seiner Unterkunft auf der Insel Hvar verloren haben, berichtete das Medium. Zu dem Unfall soll es am vergangenen Freitag gekommen sein. Das Außenministerium steht den Angehörigen unterstützend zur Seite und will aus Rücksicht auf diese keine weiteren Angaben zu dem "tragischen Vorfall" machen.

