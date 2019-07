Streit um ausgerissenen Problembären

Der etwa drei Jahre alte Bär hat Landwirten und Viehzüchtern beträchtlichen Schaden zugefügt und mehrere Tiere gerissen. Am Sonntag gelang es, den Problembären einzufangen, doch er riss wieder aus. Wie ihm die Flucht aus dem Gehege mit Stromspannung gelingen konnte, ist noch unklar. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ordnete den Abschuss des Tieres an, sollte es sich den Ortschaften nähern. Die Forstwache sucht nun nach dem Bären. Inzwischen beschäftigt sich auch die Regierung in Rom mit dem Fall. Umweltminister Sergio Costa verbat die Tötung des Raubtieres. Tierschutzverbände begrüßten diese Entscheidung. Die autonome Provinz Trient fordert mehr Freiheit bei Fang und Abschuss gefährlicher Tiere, seit sich Braunbären wieder vermehren.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.