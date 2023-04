Streit eskalierte vor Disco: Ein Toter und sieben Verletzte

Sieben weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm einen 24 Jahre alten Verdächtigen wegen Mordes, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung fest. Beamte seien in der Nacht auf Sonntag in der südwestenglischen Stadt Bodmin über eine Auseinandersetzung informiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei habe jemand ein Messer genutzt, mehrere Menschen hätten Stichwunden erlitten. Ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren sei am Tatort gestorben. Mehrere Frauen und Männer seien in Kliniken gebracht worden. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Zum genauen Ablauf der Tat sowie den Hintergründen machte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben. Es werde nicht nach weiteren Tätern gesucht, hieß es lediglich.

