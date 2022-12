Streik der Grenzschutzpolizei: Langes Warten auf britischen Flughäfen

An dem Ausstand nahmen rund 1.000 Beschäftigte an sechs Flughäfen teil. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (PCS). Es ist der erste von acht geplanten Streiks bis Jahresende - nicht gestreikt wird nur am 27. Dezember. Betroffen waren die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick, außerdem Birmingham, Cardiff, Glasgow und Manchester. Fluggäste wurden auf Verzögerungen vorbereitet, teils könne es zu Problemen bei den Anschlussflügen kommen. Für die Kontrollen sprang unter anderem das Militär ein. Rund eine Viertel Million Reisende wurden am Freitag an den betroffenen Flughäfen erwartet.

Der Streik der Bediensteten an den Flughäfen folgt auf Ausstände des Pflegepersonals und der Rettungsdienste in den vergangenen Tagen. Über die Weihnachtszeit wollen außerdem noch Beschäftigte bei der Bahn und der Londoner Busse ihre Arbeit niederlegen. Auch die Post streikte am Freitag erneut. Die Beschäftigten kämpfen alle für höhere Löhne in einem Land, wo die Inflation mittlerweile fast elf Prozent erreicht hat. Zum Teil stagnieren die Gehälter seit Jahren.

PCS-Generalsekretär Mark Serwotka berichtete, zehntausende Beschäftigte bei der Grenzschutzpolizei könnten sich die hohen Lebenshaltungskosten trotz Arbeit nicht leisten. Sie seien zum Beispiel auf die Lebensmitteltafeln angewiesen. Zu den Forderungen gehören neben höheren Löhnen auch Verbesserungen bei den Pensionen sowie zur Jobsicherheit.

Die Regierung begründet ihr Angebot von zwei Prozent mehr Lohn für die Staatsbediensteten damit, die Inflation unter Kontrolle behalten zu müssen. Bei einer Erhöhung der Löhne besteht die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper