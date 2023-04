Stinkfrucht Durian löste Feuerwehreinsatz aus

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag wegen Gasgeruchs in einen Münchner Büro- und Einkaufskomplex gerufen. Ihre Gas-Messgeräte schlugen dort zwar nicht an. Allerdings stellte sich heraus, dass ein Geschäft dort die sogenannte Stinkfrucht (Durian) im Angebot hatte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass deren Geruch hinter der Gasmeldung steckte.

Die Durian, eine Delikatesse aus Asien, ist wegen ihres süßen Fruchtfleisches beliebt. Bekannt ist die Frucht aber wegen ihres fauligen Geruchs. In Australien musste eine Bibliothek geräumt werden, nachdem jemand seine Durianfrucht neben der Klimaanlage zurückgelassen hatte. Deshalb ist die Stachelfrucht in vielen asiatischen Hotels und auf Flughäfen verboten.

