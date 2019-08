Statt Heilung bringt Präsidentenbesuch Unfrieden

Veronica Escobar tröstete in den zurückliegenden Tagen viele Menschen in ihrem Wahlkreis. Und vergoss selbst Ströme an Tränen über die 22 Toten und Dutzenden Verletzten der Terrorattacke eines weißen Suprematisten in einem Einkaufszentrum unweit der Grenze zu Mexiko. Die Kongressabgeordnete aus El Paso nimmt sich für jeden Zeit, der sie in diesen schweren Stunden braucht. Nur für einen nicht: Donald Trump.

"Dieser Präsident, der dazu beigetragen hat, die Tragödie möglich zu machen, sollte nicht herkommen, während wir trauern", sagt die Demokratin, die sich während des Besuchs Trumps in der Grenzmetropole im Westen von Texas stattdessen unter die Demonstranten mischen wollte. Escobar, die wie 80 Prozent der rund 700.000 Einwohner hispanische Wurzeln hat, sagt, Voraussetzung für eine Begegnung mit Trump wäre die Bereitschaft zu "einem echten Dialog über den Schmerz" gewesen, "den seine rassistischen und hasserfüllten Worte und Handlungen verursacht haben."

Der Bürgermeister von El Paso, der Republikaner Dee Margo, betont, es sei seine "formale Amtspflicht", Trump zu empfangen. "Er ist der Präsident." US-Analysten heben hervor, dass noch keinem Präsidenten im Angesicht einer großen Tragödie so viel Ablehnung entgegenschlug wie Trump.

So auch in Dayton im US-Bundesstaat Ohio, dem Schauplatz des zweiten Massakers vom vergangenen Wochenende. Dort hatte ein Mann mit Kontakten zu frauenfeindlichen Zirkeln neun Menschen erschossen. Demonstranten begrüßten Trump am Mittwoch mit Sprechchören "Worte bedeuten etwas". Ein übergroßer "Baby Trump"-Heißluftballon mit der Aufschrift "Don’t be a baby – Stand up to the NRA" (Sei kein Baby – Wehr dich gegen die NRA) verhöhnte den Präsidenten. Die Bürgermeisterin von Dayton, Nan Whaley, wollte die Gelegenheit des Besuchs nutzen, "ihm zu sagen, wie wenig hilfreich er war." Seine Ansprache aus dem Weißen Haus sei "enttäuschend" gewesen; nicht nur weil er Dayton mit Toledo verwechselte. Trump nannte weder konkrete Maßnahmen gegen den leichten Waffenzugang, noch rückte er den Terroranschlag von El Paso in den größeren Zusammenhang des anwachsenden Rechtsextremismus.

"Keine Schuld des Präsidenten"

Ein Sprecher des Weißen Hauses wies die Kritik zurück. "Sie müssen die Leute beschuldigen, die geschossen haben", sagte Hogan Gidley. Einer der wenigen, die sich in El Paso auf den Präsidenten freuten, war der 80-jährige Manuel Hernandez. Er gehört zu jenem Viertel an Latinos, die angeben, Trumps Wiederwahl zu unterstützen. Es habe schon immer Suprematisten gegeben, spielt er den Terroranschlag herunter. "Das ist nicht die Schuld des Präsidenten."

