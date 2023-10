Starkes Erdbeben in der Slowakei

In der Kirche in Pakostov bröckelte der Putz von der Decke. (facebook.com)

Eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte der Slowakei hat am Montagabend den Osten des Landes getroffen, berichtet erdbebennews.de. Das Epizentrum lag nach Lokalisierungen des Geoforschungszentrums Potsdam nahe der Kleinstadt Stropkov an der Grenze zur Ukraine und Polen. Es erreichte eine Magnitude von 5,0. Die Erschütterungen waren in weiten Teilen der Slowakei und auch verbreitet im Südosten von Polen zu spüren. Vor allem rund um Stropkov sind Schäden an Gebäuden zu erwarten, so erdbebennews.de.

In der Slowakei treffen mehrere große, aber seismisch wenig aktive Störungszonen aufeinander. Die prominenteste Bruchzone erstreckt sich entlang der Karpaten vom Süden Polens bis in die Ukraine und nach Rumänien und kreuzt dabei den Osten der Slowakei. Hier kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Erdbeben um die Magnitude 5, eines der stärksten ereignete sich 1779.

