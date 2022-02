Starker Sturm in Mailand: Verletzte durch umgestürzte Bäume

Dieser war wegen des starken Windes umgestürzt. Das Paar war zu Fuß unterwegs, als es von dem Baum getroffen wurde, berichteten Medien.

Der Mann erlitt Quetschungen im Unterleib, an den Beinen und an einer Schulter, während die Frau mit Verletzungen am Rücken und an einem Knie davonkam. Ein 76-jähriger Pensionist, der von einem Baum in Mailand getroffen wurde, wurde mit einer Gehirnerschütterung und Frakturen ins Spital eingeliefert.

Über die gesamte Lombardei fegten am Montag starke Stürme. Ein Teil der Überdachung des Mailänder Hauptbahnhofes wurde vom Wind weggefegt. Schäden wurden auch am Dach des Schlosses Castello Sforzesco, einem Wahrzeichen Mailands gemeldet. Alle Parks in Mailand wurden gesperrt.