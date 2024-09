Starker Anstieg der Mpox-Infektionen in Australien

Die allermeisten Fälle wurden den Angaben zufolge in den vergangenen drei Monaten verzeichnet, vor allem im Südosten Australiens. Bis auf zwei Fälle bei Frauen infizierten sich in Australien nur Männer. Auch bei einem großen weltweiten Ausbruch im Jahr 2022 hatten sich vor allem Männer angesteckt, die Sex mit Männern haben. Prinzipiell ist die Krankheit aber bei engem Körperkontakt für alle Personen ansteckend. In Australien breitet sich das Virus vor allem außerhalb der großen Städte aus, wie der Arzt Matthew Shields im Rundfunksender ABC sagte. Er führt dies auf niedrigere Impfraten zurück.

Anpassung der Impfempfehlung

Australiens Behörden versuchen, die Ausbreitung der Viruserkrankung nun durch eine Anpassung der Impfempfehlung einzudämmen. Wie ein Behördensprecher sagte, können sich nun "Menschen jeden Alters, die dem Risiko einer Ansteckung mit Mpox ausgesetzt sind", impfen lassen.

Das Mpox-Virus war erstmals 1958 bei Laboraffen nachgewiesen worden. Die Erkrankung, die bei Menschen Fieber, Muskelschmerzen und pockenähnliche Pusteln auf der Haut verursacht, war deshalb jahrzehntelang unter dem Namen Affenpocken bekannt. Das Virus ist eigentlich aber vor allem bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Eine Übertragung auf Menschen wurde jahrzehntelang nur auf dem afrikanischen Kontinent beobachtet.

Mehr als 300 Fälle in Österreich

2022 breitete sich das Virus in etlichen Ländern außerhalb Afrikas aus, in Österreich gab es mehr als 300 Fälle. Vom derzeitigen Ausbruch sind bisher vor allem afrikanische Länder betroffen, neben der Demokratischen Republik Kongo unter anderem Burundi, Kenia und Uganda. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief wegen der Epidemie Mitte August eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus.

