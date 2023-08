Starke Winde in Griechenland: Zivilschutz warnt vor Bränden

Die Feuerwehr informierte per Tweet über "sehr hohe" Brandgefahr in der Region Attika rund um die Hauptstadt Athen sowie im Süden der Halbinsel Peloponnes und im Westen der beliebten Urlaubsinsel Kreta. Grund dafür sind nicht etwa hohe Temperaturen - sie bleiben zu Wochenbeginn mit rund 35 Grad im ganzen Land im Rahmen der üblichen Sommertemperaturen. Brandexperten warnen vielmehr vor den starken Winden, die in dieser Woche in vielen Teilen des Landes erwartet werden. Vor allem die Ägäis ist in den Sommermonaten betroffen, wenn der trockene Sommerwind "Meltemi" stark aus Nord, Nord-Ost und Nord-West bis hinunter nach Kreta weht.

Weil es in weiten Teilen Griechenlands seit Wochen nicht geregnet hat, reichen Funken, die der Wind vorantreibt, um gewaltige Brände zu entfachen. Laut Feuerwehr entstehen aktuell täglich Dutzende Brände, die meist unter Kontrolle gebracht werden können. Viele von ihnen sind entweder mit Absicht gelegt oder werden fahrlässig verursacht, etwa durch die Glut einer weggeworfenen Zigarette oder durch unachtsames Grillen im Freien.

Mehr zum Thema Weltspiegel Griechische Regierung will Brandstifter strenger bestrafen ATHEN. Die Strafen für Brandstifter sollen in Griechenland drastisch verschärft werden. Griechische Regierung will Brandstifter strenger bestrafen

