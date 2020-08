Stadt-Hummeln sind produktiver als Land-Hummeln

Das konnte ein Forscherteam der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig nachweisen. Vor allem die Größe mache viel aus, denn "größere Hummeln können besser sehen, besser lernen und haben ein größeres Erinnerungsvermögen. Sie werden auch seltener von Fressfeinden attackiert", so Biologin Antonella Soro von der MLU.

Das Stadtleben habe für die Insekten Vor- und Nachteile, erklärte Studienleiter Panagiotis Theodorou. Einerseits gebe es durch private und botanische Gärten, Parks und mit Blumen bestückte Balkone ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Dadurch seien Stadthummeln nicht so abhängig von den Jahreszeiten wie Landhummeln. Dafür müssten die Hummeln in der Stadt mit den zerstückelten Lebensräumen klarkommen. Außerdem sei es in Städten deutlich wärmer als im Umland.