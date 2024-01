Spucken verboten: Italienische Stadt führt Strafe von bis zu 200 Euro ein

Bloß nicht Spucken: Zumindest in Monfalcone könnte das nämlich teuer werden.

Bürgermeisterin Anna Maria Cisint will eine Verordnung für Anstand und Sauberkeit einführen, die Sanktionen von 30 bis 200 Euro für das Vergehen vorsieht.

Die Verordnung folgt der im vergangen Jahr eingeführten Regelung gegen Zigarettenstummel, die auf Straße geworfen werden. Im Jahr 2023 verhängte die Stadtpolizei 16 Geldstrafen gegen Personen, die ihre Zigaretten auf dem Gehsteig entsorgt hatten.

Die Bürgermeisterin aus den Reihen der rechten Regierungspartei Lega sorgte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. 8.000 Muslime aus verschiedenen italienischen Regionen hatten sich kurz vor Weihnachten in Monfalcone versammelt, um gegen die von der Bürgermeisterin beschlossene Schließung einiger Gebetszentren zu protestieren. "Wir sind Muslime und wir sind Italiener" betonten die Demonstranten, die aus verschiedenen Teilen Italiens anreisten. Cisint hatte kürzlich einige Gebetszentren mit der Begründung schließen lassen, sie würden nicht den notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen. In den Gebetszentren würde außerdem fundamentalistischer Terrorismus verherrlicht werden.

Bürgermeisterin ist keine Unbekannte

Die Bürgermeisterin von Monfalcone ist wegen ihrer Positionen gegen den Islam bekannt. In einem offenen Brief an die muslimische Gemeinschaft hatte sie diese im vergangenen Sommer aufgerufen "westliche Strandgepflogenheiten" zu beachten und nicht bekleidet im Meer zu baden. Sie drohte, den Burkini, eine Badebekleidung für Frauen, die den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße bedeckt, zu verbieten. Gegen ihre Pläne war es zu Solidaritätsdemonstrationen mit muslimischen Frauen gekommen.

