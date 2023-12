Sprengstoffanschläge in Holland an selber Adresse in zwei Städten

In der Nacht zum Freitag explodierte zunächst in der Brikstraat in Rotterdam und später in der Brikstraat im rund 30 Kilometer entfernten Dordrecht ein Sprengsatz, wie die Polizei mitteilte.

In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden an der Hausfassade. Die Polizei vermutete, dass die Explosion in Rotterdam ein Irrtum war und die Brikstraat in Dordrecht das eigentliche Ziel war. Zum Hintergrund der Explosionen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

In den Niederlanden häufen sich allerdings bereits seit längerem Explosionen und Brandanschläge, hinter denen das Drogenmilieu vermutet wird. Die an Hauseingängen, Fassaden oder Geschäften deponierten Spreng- oder Brandsätze richten zumeist Sachschäden an, verletzt wird bei den nächtlichen Anschlägen in der Regel niemand. Oft werden junge Leute dazu als Handlanger angeheuert.

Dass Täter sich bei den Anschlägen in den Niederlanden offenkundig vertun, kommt derart häufig vor, dass es in der Umgangssprache bereits Vokabeln dafür gibt. Von einer "Vergisexplosie", einer irrtümlichen Explosion, sprachen Medien am Freitag. Und der Begriff "Vergismoord" (irrtümlich begangener Mord) fand bereits Eingang in das nationale Wörterbuch Van Dale, vergleichbar mit dem deutschen Duden.

