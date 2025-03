Sperrte Freund bei WhatsApp-Gruppe: Mann in Pakistan erschossen

Der Administrator Mushtaq Ahmed war am vergangenen Donnerstagabend in der Stadt Peshawar im Nordwesten des Landes erschossen worden. Der Verdächtige, dessen Namen in Polizeidokumenten und von einem Polizeivertreter lediglich mit Ashfaq angegeben wurde, wurde wegen Mordes angeklagt.

Mushtaq hatte Ashfaq offenbar nach einem Streit aus der Whatsapp-Gruppe hinausgeworfen, wie der Bruder des Opfers den Unterlagen zufolge aussagte. Beide hätten sich treffen wollen, um den Streit zu beenden, doch dann sei Ashfaq offenbar mit einer Waffe aufgetaucht und habe geschossen. In Pakistan sind viele Waffen im Umlauf, auch Clan-Sitten und die schwache Justiz tragen dazu bei, dass es häufiger zu solchen Vorfällen kommt.

