Spektakuläre Landung in Norwegen: Boeing rutschte fast ins Meer

Nach der Landung der Maschine der Fluggesellschaft Norwegian im westnorwegischen Molde habe es einen starken Windstoß gegeben, außerdem sei die Landebahn glatt gewesen, sagte eine Unternehmenssprecherin der Nachrichtenagentur NTB.

Die staatliche Havariekommission sprach später davon, dass das Flugzeug am Donnerstagabend beim Landen in niedriger Höhe in einen Schneeschauer gekommen sei. Nach der Landung habe der Pilot zudem bemerkt, dass es rutschig und schwierig zu bremsen gewesen sei. Die Maschine sei erst rund zehn Meter hinter dem Ende der Asphaltkante der Landebahn in der Nähe des Wassers zum Stehen gekommen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

An Bord des aus Oslo kommenden Flugzeugs befanden sich 165 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Alle wurden nach Angaben der Polizei evakuiert. Verletzt wurde niemand, viele nahm der ungewöhnliche Vorfall demnach aber arg mit. Die Gemeinde Molde richtete einen Krisenstab ein, um die Betroffenen zu versorgen. Molde liegt etwa 400 Kilometer nordwestlich von Oslo. Der Flughafen der Kleinstadt befindet sich direkt am Wasser des Moldefjords.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.