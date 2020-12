Spanien verschärft Einschränkungen zu Weihnachten

Zwischen dem 23. Dezember und dem 6. Jänner werden die 47 Millionen Bürger des Landes ihre jeweilige Wohnregion nur in Ausnahmefällen verlassen dürfen. Das beschlossen die Zentralregierung und die 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften des Landes, teilte Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Nach der Vereinbarung werden die Menschen in Spanien während der Abriegelungen allerdings die regionalen Grenzen für Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis überqueren dürfen.

Daneben gelten die Ausnahmen, die bei Absperrungen gewöhnlich sind, etwa für die Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt. Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Treffen wird am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner von sechs auf zehn erhöht, inklusive Kinder. Am Heiligen Abend und zu Silvester ist der Beginn der im ganzen Land geltenden nächtlichen Ausgangssperre auf 1.30 Uhr verschoben.

