Spanien: Schlimmste Juni-Hitze seit 1950

Vor allem der Süden Europas wird derzeit von einer enormen Hitzewelle heimgesucht: In Spanien kletterten die Thermometer am Samstag erneut auf mehr als 44 Grad, vielerorts spricht man bereits von der schlimmsten Juni-Hitze seit dem Jahr 1950. In den Städten suchten die Menschen oft in Brunnen, Eissalons und klimatisierten Einkaufszentren nach Abkühlung, wie Medien berichteten. Die Strände an der Mittelmeer- und auch an der Atlantikküste waren teils schon am Samstagvormittag voll. Der Rekord dieser Hitzeperiode wurde am Freitag im andalusischen Andujar mit 44,2 bis 44,3 Grad registriert, gestern gab es leichte Abkühlung.

Ähnlich ist die Lage im benachbarten Frankreich, wo der Wetterdienst von einer "wirklichen Ausnahmesituation" sprach.

Die Hitze und die Trockenheit begünstigten den Ausbruch zahlreicher Waldbrände, die nach amtlichen Angaben in verschiedenen Teilen Spaniens in wenigen Tagen bereits 25.000 Hektar zerstörten.

Am Samstag loderten die Flammen vielerorts noch unkontrolliert. Am schlimmsten war die Lage am Gebirgszug Sierra de la Culebra unweit der Grenze zu Portugal im Nordwesten Spaniens, wo schon 20.000 Hektar Wald vernichtet und 1700 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. Auch in Frankreich hielten zahlreiche Waldbrände die Feuerwehren in Atem.

Ein großer Waldbrand im Westen der Insel Euböa hat die griechische Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gefordert. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen rasch aus. In der Früh waren fünf Löschflugzeuge und -hubschrauber sowie 150 Feuerwehrleute mit im Einsatz.

Evakuierungen nahe Berlin

Zunehmende Winde haben am Sonntag die Lage bei einem Waldbrand südwestlich von Berlin erschwert. Wegen der drohenden Gefahr mussten 20 Einwohner eines Ortsteils der Stadt Treuenbrietzen ihre Häuser verlassen. Weil im Boden auf dem Gelände – einem ehemaligen Spreng- und Übungsplatz – Munition und Kampfmittel liegen, kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran.

Im Jahr 2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten die Flammen. Die Stadt hat etwa ein Dutzend Ortsteile.