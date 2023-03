Spanien: Erster großer Waldbrand

Im betroffenen Gebiet an der Grenze zwischen den Regionen Aragonien und Valencia seien zwischen Donnerstag und Freitag 1500 Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden. Betroffen waren mehr als zehn Ortschaften der Provinzen Castellón und Teruel. Die Flammen seien von Anfang an "sehr gefräßig" gewesen, sagte der Regierungschef der Region Valencia, Ximo Puig. Die zerstörte Fläche entspricht mehr als 4000 Fußballfeldern. Es gab zahlreiche Stromausfälle, mindestens drei Landstraßen waren am Freitag gesperrt. 2022 war für Spanien das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS. Dabei wurde eine Fläche von 306.000 Hektar zerstört.

