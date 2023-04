SpaceX sagt ersten Testflug von Riesenrakete in letzter Minute ab

Am Montag hätte die Rakete in Texas starten sollen.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete, wie SpaceX-Vertreter am Montag bei der Live-Übertragung des geplanten Starts sagten. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.

"Es wird mindestens 48 Stunden dauern, bis wir diesen Testflug erneut versuchen können", sagte eine SpaceX-Mitarbeiterin. Das bedeutet, dass der nächste Startversuch frühestens am Mittwoch erfolgen wird.

Nächster Versuch in ein paar Tagen

Die 120 Meter hohe Rakete hätte eigentlich am Montag vom SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas abheben sollen. Der Start wurde weniger als zehn Minuten vor Ablauf des Countdowns gestoppt.

Musk hatte im Vorfeld von einem "sehr riskanten Flug" gesprochen. Nach der Absage des Testflugs schrieb der Technologie-Milliardär auf Twitter, SpaceX habe "heute viel gelernt". "Wir werden es in ein paar Tagen erneut versuchen."

Starship besteht aus einer 70 Meter hohen Rakete namens Super Heavy und einer 50 Meter langen Raumfähre mit zusätzlichen Antrieben. Die US-Weltraumagentur NASA hat Starship ausgewählt, um Ende 2025 bei der Mission Artemis 3 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond zu fliegen. Selbst Flüge zum Mars sollen mit der Rakete möglich sein. Im Februar waren bei einem Test auf der Raketenbasis erstmals fast alle Triebwerke der Rakete erfolgreich gezündet worden.

