SpaceX bereitet weiteren Testflug von Starship-Rakete vor

Das Zeitfenster für den Start vom unternehmenseigenen Startplatz im texanischen Boca Chica öffne sich am Freitag um 17.30 Uhr Ortszeit (Samstag 00.30 Uhr MESZ), teilte SpaceX am Montag mit. Eine Startgenehmigung der Behörden lag demnach noch nicht vor. Es wäre der achte Testflug einer Starship-Rakete. Auch dieses Mal soll der Start live im Internet übertragen werden. Das Manöver soll insgesamt eine gute Stunde dauern. Dabei soll die untere Raketenstufe erneut wieder aufgefangen werden. Bisher ist dies erst einmal vollständig geglückt.

Obere Raketenstufe explodiert

Beim siebenten Testflug der Riesenrakete Mitte Jänner war SpaceX zwar das zweite Mal das Wiederauffangen der unteren Raketenstufe gelungen, die obere Stufe explodierte jedoch über dem Atlantik. In der Folge flogen Trümmerteile umher und richteten kleinere Schäden auf den Turks- und Caicosinseln an. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verfügte daraufhin, dass Starship-Raketen vorerst am Boden bleiben müssen. SpaceX wurde angewiesen, eine Untersuchung der Explosion vorzunehmen.

Nach Ankündigung des neuen Testflugs äußerte sich die FAA auf Anfrage zunächst nicht zum Stand der Untersuchung des vorherigen Startmanövers. Laut SpaceX wurden einige Verbesserungen an der oberen Raketenstufe vorgenommen.

Während der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden hatte sich SpaceX-Chef Elon Musk wiederholt beklagt, die FAA nehme sein Raumfahrtunternehmen zu oft wegen Sicherheits- und Umweltbedenken unter die Lupe. Mittlerweile wird dem reichsten Mann der Welt vorgeworfen, dass er als enger Berater von Präsident Donald Trump unbotmäßigen Einfluss auf Regulierungsbehörden nehme, die unter anderem seine Unternehmen beaufsichtigen.

Rakete für künftige Weltraum-Missionen

SpaceX verfolgt mit Starship das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstigere Rakete für künftige Weltraum-Missionen zu bauen. Das Starship-Raketensystem besteht aus einer 70 Meter hohen ersten Antriebsstufe namens Super Heavy und einer 50 Meter hohen Raumfähre namens Starship mit zusätzlichen Antrieben.

Es handelt sich um die bisher größte und leistungsstärkste Rakete überhaupt, sie soll nach Musks Plänen in wenigen Jahren bemannte Missionen zum Mars ermöglichen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will Starship als Mondelandefähre nutzen.

