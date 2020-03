Song-Contest in Rotterdam abgesagt

Das ESC-Finale, das am 16. Mai in Rotterdam stattfinden sollte, müsse abgesagt werden, so die Veranstalter Mittwochmittag. Man habe in den vergangenen Wochen verschiedenen Alternativen erforscht, um die Veranstaltung abzuhalten. Doch die unsichere Situation und die restriktiven Vorgaben der Teilnehmerländer machten es "unmöglich, mit der Live-Veranstaltung wie geplant fortzufahren", so die Veranstalter.

An der Veranstaltung hätten Künstler aus 41 Ländern teilnehmen sollen.