Somalia: Bombe in Lastwagen tötete 100 Menschen

Unter den Opfern waren zahlreiche Studenten sowie zwei türkische Staatsbürger.

Nach Angaben des somalischen Informationsministers Abdi Hayir Maareye traf gestern ein türkischer Militärtransporter mit einem Ärzteteam in Mogadischu ein, um bei der Versorgung der zahlreichen Verwundeten zu helfen. Einige von ihnen sollen in der Türkei behandelt werden, hatte Somalias Ministerpräsident Hassan Ali Khaire angekündigt.

Somalias Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo rief die Bevölkerung zum Zusammenhalt beim Kampf gegen "den Feind der Menschenwürde" auf und erklärte: "Das einzige Ziel, das die Terroristen in unserem Land verfolgt haben, ist das wahllose Töten unschuldiger Menschen."

Islamisten-Miliz als Täter?

Augenzeugen hatten von einem Bild der Verwüstung gesprochen, nachdem ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einem Kontrollpunkt in einem belebten Stadtviertel während des morgendlichen Berufsverkehrs in die Luft geflogen war. Obwohl es zunächst kein Bekennerschreiben gab, wird hinter dem Anschlag die terroristische Al-Shabaab-Miliz vermutet.

Al-Shabaab kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft. Die sunnitischen Fundamentalisten beherrschen Gebiete im Süden und Zentrum Somalias und verüben immer wieder Anschläge.