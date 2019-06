Solidarität rettete Moskauer Enthüllungsjournalisten

Iwan Golunow ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Russlands – und soll nach Ansicht seiner Unterstützer mundtot gemacht werden. Neben seinen liberalen Kollegen machte aber eine breite Öffentlichkeit Front gegen seine Verhaftung und hatte sogar Erfolg. Er könnte nun zur Symbolfigur eines neuen Kampfes gegen die ausufernde Staatswillkür in Russland werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Journalist des Portals Meduza in Moskau als mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Ihm drohten bis zu 20 Jahre Gefängnis. Aber am Samstag verhängte der Haftrichter statt Untersuchungsgefängnis nur Hausarrest. Die Proteste gegen das Strafverfahren hatten Wirkung gezeigt.

Willkür und Misshandlungen auf russischen Polizeiwachen sind laut Menschenrechtlern keine Seltenheit. Demnach ist es üblich, dass Polizisten Verdächtigten Drogen unterschieben, um sie erpressen oder verurteilen zu können. Auch Golunow versichert, man habe ihm Rauschgift in den Rucksack gesteckt. Nach Angaben der Ermittler trug er 3,56 Gramm Mephedron bei sich, in seiner Wohnung habe man außerdem 5,42 Gramm Kokain und eine Waage sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass von neun Fotos der Moskauer Polizei aus seiner Wohnung tatsächlich nur eines dort gemacht wurde. Zudem wurde bekannt, dass sich unter den Fingernägeln des angeblichen Dealers keine Drogenspuren befanden. "Wenn er Kleinunternehmer gewesen wäre, hätte die breite Öffentlichkeit solche Widersprüche kaum bemerkt", schreibt Moskowski Komsomoljez.

Erst am Freitag war Golunows Festnahme bekannt geworden, danach hielten Kollegen eine Mahnwache ab. Am Samstag versammelten sich hunderte Menschen vor dem Gericht, wo Golunows Haftprüfungstermin stattfand. 7578 Journalisten unterschrieben einen offenen Brief, der Golunows Freilassung forderte, eine entsprechende Eingabe auf change.org unterzeichneten bis gestern über 150.000 Menschen. Auch kremlnahe Prominente unterstützten den Verhafteten.

Nach Angaben seiner Redaktion arbeitete Golunow zuletzt an einer Reportage über die Moskauer Friedhofsmafia und wurde deshalb wiederholt bedroht. Schon vorher hatte er Hintergrundartikel über korrupte Bestattungsinstitute und deren Komplizen in Behörden veröffentlicht.

