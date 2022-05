Astronomen haben kürzlich die Vermutung bestätigt, dass sich in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, das Schwarze Loch Sagittarius A* befindet. Physiker Werner Gruber (52), bis vor kurzem Leiter der Kuffner- und Urania-Sternwarte in Wien und Ex-Science-Buster, hilft in der Einordnung dieses Beweises.