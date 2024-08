So ist das mit dem Klimawandel wirklich

Faktencheck heißt das Wort der Stunde in einer Zeit, da auf jeder Internetseite andere Interpretationen ohne ausreichende wissenschaftliche Unterfütterung herumgeistern. In der Dauerausstellung im Welios, dem Science Center in Wels, erklären Expertinnen und Experten der Universität Graz in Videos, wie die Dinge im Klimawandel zusammenhängen. Darauf fußen die folgenden Antworten auf gängige skeptische Fragen.