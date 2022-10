So einfach ist der Klimawandel aus physikalischer Sicht zu erklären

Hinter der Erwärmung der Erde, dem Klimawandel, stehen klare, physikalisch erklärbare Ursachen. Wie Treibhausgase funktionieren und was sie bewirken, sei im Folgenden zusammengefasst.

? Wie entsteht die Wärme im Sonnensystem?

Sie entsteht durch Kernfusion im Inneren der Sonne. Die dabei frei werdende Energie erhitzt den Kern auf fast 16 Millionen Grad. Aus dem Inneren gelangt die Wärme abgekühlt auf rund 6000 Grad Celsius zur Sonnenoberfläche. Nach rund acht Minuten sind dann die Sonnenstrahlen auf der Erde.

? Was bewirkt das Sonnenlicht in der Atmosphäre unseres Planeten?

Vom Sonnenlicht, das die Erde erreicht, schluckt die Atmosphäre einen Teil des Strahlungsspektrums, sodass vor allem das sichtbare, aber auch das infrarote Licht am Erdboden ankommen. Die wesentlich kältere Erde reflektiert die Wärmestrahlen. Diese Wärme kann von den Treibhausgasen Kohlenstoffdioxid, Methan und Wasserdampf sehr gut aufgenommen werden und nicht von den in wesentlich größerer Anzahl vorhandenen Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen.

? Und was passiert dabei in den Molekülen der Treibhausgase?

Es kommt auf die Molekülstruktur des Gases an, ob es Wärmestrahlung aufnehmen kann oder nicht. Bei einem Kohlenstoffdioxidmolekül neigen die Sauerstoffatome dazu, die negativ geladenen Elektronen des Kohlenstoffatoms anzuziehen, wodurch der Kohlenstoff positiv geladen erscheint. Dadurch entsteht ein sogenanntes elektrisches Dipolmoment, was die Grundvoraussetzung ist, damit langwelliges Infrarotlicht das Molekül in Schwingung versetzen kann. Auch Wasserdampf und Methan haben eine Molekülstruktur, die zu einem elektrischen Dipol führt. Sie zählen, da sie Wärmestrahlen aufnehmen können, zu den Treibhausgasen. Je mehr von diesen Gasen in der Luft ist, desto stärker ist die Erwärmung der Atmosphäre.

? Austrocknung des Bodens und Starkregen, wie passt das zusammen?

Luft kann je nach Temperatur unterschiedlich viel Wasser aufnehmen. Sind es bei 14 Grad Lufttemperatur 12 Gramm Wasser, die ein Kubikmeter Luft maximal enthalten kann, so sind es bei 16 Grad bereits um 1,6 g mehr. Berechnet man, um wie viel mehr Wasser die Lufthülle über Österreich bis in zehn Kilometer Höhe bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius aufnehmen kann, dann kommt man auf eine Wassermasse, die jener des Attersees entspricht. Da Wasser nur rund ein Prozent der Fläche Österreichs ausmacht, wird dieses zusätzlich in der Luft gebundene Wasser hauptsächlich dem Land entzogen. Der Boden trocknet aus. Das von der Luft aufgenommene Wasser fällt bei Abkühlung natürlich wieder auf die Erde zurück. Wegen der größeren Wassermenge sind diese Niederschläge daher heftiger und da der ausgetrocknete Boden die Wassermassen so schnell nicht aufnehmen kann, kommt es vermehrt zu Überschwemmungen.

? Es hat immer schon Kalt- und Warmzeiten gegeben, oder?

Eiszeiten und Warmperioden haben sich abgewechselt. So gab es vor der letzten, der Kleinen Eiszeit (15. bis 18. Jh.), ausgedehnten Weinanbau auch in Oberösterreich, auf den noch viele Flurnamen hinweisen. Die Gründe für die Temperaturänderungen vor der Industrialisierung liegen in der Verschiebung der Kontinentalplatten sowie in der Änderung der Erdbahn und der Erdachse. Allerdings waren die Veränderungen nur während eines größeren Zeitraumes feststellbar. Die sogenannte Kleine Eiszeit dauerte rund vier Jahrhunderte, in der sich die Luft im Mittelwert um maximal zwei Grad Celsius abkühlte. Sieht man sich hingegen die Temperaturwerte der Wetterstation Kremsmünster seit Ende des 18. Jahrhunderts an, stellt man fest, dass bis1980 die gemittelten Lufttemperaturwerte schwanken. Seit rund 50 Jahren ist dann die Luft stets wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Eine globale Temperaturerhöhung im Ausmaß von fast zwei Grad Celsius in derart kurzer Zeit ist außergewöhnlich und kann nur durch das Verbrennen fossiler Stoffe erklärt werden.