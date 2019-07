Slowenien setzte Melania Trump ein Denkmal

In dem Holzschnitt aus einem Lindenbaum erkennt man das türkisblaue Kleid, das Trump zur Amtseinführung ihres Ehemanns trug. US-Künstler Brad Downey beauftragte für die Statue den Slowenen Ales Maxi Zupevc, der seine Werke mit einer Kettensäge gestaltet.

Die Reaktionen auf die Holzfigur fallen in der 5000-Einwohnerstadt gemischt aus. "Wenn das eine Parodie sein sollte, ist sie gelungen", zitiert der "Guardian" eine 24-Jährige. Für eine ältere Dame hingegen ist Melania eine Heldin und die Errichtung eines Monuments eine gute Idee. Die First Lady wurde in dem Ort als Melanija Knauss geboren, nennt sich seit vielen Jahren wegen ihrer Modellkarriere Melania. 1996 zog sie nach New York City, wo sie zwei Jahre später Donald Trump kennenlernte.

