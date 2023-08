Sklavenzimmer in Pompeji freigelegt

Die Einrichtung des Zimmers in der Villa Civita Giuliana deute darauf hin, dass es unter den Dienstboten eine Hierarchie gegeben haben könnte, teilte die Ausgrabungsstätte mit. So seien zwei Arten von Betten gefunden worden – eines einfach und ohne Matratze, das andere komfortabler. "Eine Entdeckung, die mehr Aufschluss gibt über das antike Leben als eine schöne Statue", so Direktor Gabriel Zuchtriegel.

