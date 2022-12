Skitourengänger bei Lawinenabgang in Graubünden getötet

Dessen Sohn, der am Sonntagvormittag ebenfalls mitgerissen wurde, überlebte. Eine vierköpfige Familie war vor 11 Uhr von San Bernardino zum Pass dei Omenit unterwegs gewesen, meldete die Kantonspolizei am Abend. Auf 2.651 Metern Höhe löste sich die Lawine und riss den Vater und einen seiner beiden Söhne rund 150 Meter in die Tiefe.

Während der Sohn sich befreien konnte, blieb der Vater komplett unter dem Schnee begraben. Die Rettungskräfte konnten den Verschütteten befreien und er wurde ins Universitätsspital Zürich geflogen. Dort starb der Verletzte aber kurze Zeit später. Die Gruppe bestand aus einem Paar mit Bergerfahrung und dessen beiden Kindern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper