Sind SUVs besonders gefährlich? Debatte nach Unfall mit vier Toten

Ein solches hochmotorisiertes Auto war am Freitagabend im Zentrum der Hauptstadt von der Straße abgekommen und hatte vier Fußgänger tödlich verletzt, darunter einen dreijährigen Buben. Nun wird diskutiert, ob SUV-Fahrzeuge besonders gefährlich sind.

Die Polizei machte auch am Sonntag bis zum Nachmittag noch keine näheren Angaben, wie es zu dem Unfall kommen konnte, und verwies auf die nächsten Tage. In Betracht gezogen wird unter anderem ein medizinischer Notfall beim Fahrer. Zur Ursachenforschung wollte die Polizei den Unfall gegebenenfalls im 3D-Modell nachstellen.

SUV (Sport Utility Vehicle) sind bei Autokäufern in Deutschland zunehmend beliebt, obwohl sie von Kritikern als besonders umweltschädlich bezeichnet werden. Im August fiel mehr als jeder fünfte Neuwagen in diese Kategorie. Hinzu kommen in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes noch zehn Prozent herkömmliche Geländewagen.

Ein Blumen- und Lichtermeer für die Unfallopfer Bild: (dpa)

Anrainer und Passanten suchten auch am Sonntag den Unfallort in Berlin auf. Blumen lagen auf dem Weg, außerdem Kerzen, Kuscheltiere und Bilder. Am Samstagabend hatten etwa 500 Menschen mit einer Mahnwache auf der Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße der Opfer gedacht. Vier Minuten lang schwiegen sie am Unfallort - je eine Minute für jedes Todesopfer. Auf Transparenten verlangten Teilnehmer "Motorisierte Gewalt stoppen", sie kritisierten "motorisierte Mordwerkzeuge".

Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Debatte eröffnet, indem sie auf Twitter schrieb, SUVs hätten in den Städten nichts zu suchen. Sie erntete dafür auch Kritik: So warf der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Mario Luczak dem Verein und anderen vor, den Unfall zu instrumentalisieren. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem schrecklichen Unfall.

Nach Anwohnerangaben hatte der Porsche Macan mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrspur den stehenden Verkehr an der Ampel überholt und war auf den Gehsteig geraten. Der Sportgeländewagen knickte einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Tat

Auf dem Gehweg kam neben dem Kleinkind eine 64-Jährige Frau ums Leben - nach unbestätigten Informationen die Großmutter des Buben. Zudem wurden zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren getötet. Die Mutter des Dreijährigen, die ein weiteres Kind dabei hatte, überlebte nach Feuerwehrangaben. Die Polizei machte zu Verwandtschaftsverhältnissen keine Angaben, teilte aber mit, eine 38-Jährige und ihr neunjähriger Bub hätten Schocks.

Der 42 Jahre alte SUV-Fahrer erlitt Kopfverletzungen und liegt im Krankenhaus. Um die Unfallursache zu klären, wurde dem Mann Blut entnommen. Auf eine vorsätzliche Tat deutet nach Einschätzung der Polizei nichts hin. Im Auto saßen auch ein sechs Jahre altes Mädchen und eine 67 Jahre alte Frau. Auch sie erlitten Schocks.

