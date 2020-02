Sind Reisen nach Italien jetzt stornierbar?

In Italien verbreitet sich das Coronavirus, und die Sorge um eine Ansteckung ist groß. "Wer innerhalb der nächsten Tage nach Italien reisen möchte (Ausnahme: gesperrte Gebiete), kann dies auf eigenes Risiko tun", heißt es dazu beim ÖAMTC. Im Zweifel sollten Pauschaltouristen Kontakt mit dem Veranstalter aufnehmen.

Wer ein Hotel in einem betroffenen Gebiet individuell gebucht hat, dieses aber wegen der Einreisesperren nicht erreichen kann, hat die Möglichkeit der kostenlosen Stornierung. Ist das Hotel erreichbar, aber man möchte aufgrund der aktuellen Situation nicht anreisen, bleibt der Individualreisende auf den Stornokosten sitzen. "Ein kostenloses Storno einer Pauschalreise ist nur dann möglich, wenn der Urlaubsantritt und die Gefahrensituation zeitlich eng beieinanderliegen", sagte Club-Juristin Verena Pronebner. "Liegt das Ziel nicht in der direkt betroffenen Krisenregion oder geht der Urlaub erst in einigen Wochen los, heißt es warten."

Grundsätzlich hätten Pauschalreisende unabhängig von einer Reisewarnung des Außenministeriums das Recht, die Reise kostenfrei zu stornieren, wenn am Urlaubsort plötzlich Umstände auftreten, mit denen man nicht rechnen konnte, die sich nicht vermeiden ließen und welche die Durchführung der Reise oder die Beförderung an das Reiseziel erheblich beeinträchtigen.

ÖBB: Storno möglich

Bei den ÖBB können Tickets von und nach Italien bis einschließlich 26. Februar kostenfrei storniert werden. Grundsätzlich gebe es aber keine Einschränkungen im Zugverkehr nach Italien. Ungeachtet der Ausbreitung des Virus fliegen die AUA Italien weiter an. Man beobachte die Lage und sei in Kontakt zu den Behörden.

