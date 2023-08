Sieben Verletzte bei Unfall im Europa-Park Rust

Bei dem Unfall im Europa-Park in Rust bei Freiburg in Süddeutschland sind nach neuen Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden - fünf Artisten sowie zwei Besucher. Drei davon seien ins Krankenhaus gekommen, teilte eine Sprecherin am Montagabend mit. Zeugen hätten gegen 17.00 Uhr einen Zwischenfall während einer Vorführung in einem Wasserbecken beobachtet. Die Hintergründe dazu würden noch ermittelt.

Großbrand vor wenigen Wochen

Erst im Juni hatte es im Europapark in Rust einen großen Brand in einem Technikraum einer Attraktion gegeben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle. Dabei wurden sieben Feuerwehrleute leicht verletzt.

