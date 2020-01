Sieben Tote nach Unfall in Südtirol: Lenker steht vor Haftrichter

Nach dem tragischen Verkehrsunfall im Südtiroler Luttach mit sieben Toten wird heute der 27-jährige Alkolenker erstmals dem Haftrichter vorgeführt. Dabei wird entschieden, ob er in Untersuchungshaft bleibt, unter Hausarrest gestellt oder freigelassen wird. Laut seinem Anwalt bedauert der junge Südtiroler den Unfall zutiefst und sei voller Reue. Er sei sich nicht bewusst gewesen, dass er derart stark betrunken war.

Alkolenker: "Ich war es"

Der Pflichtverteidiger betonte zudem, dass ihm sein Mandant versichert habe, sich nicht vom Unfallort entfernt zu haben. Er habe vielmehr versucht, ein Opfer wiederzubeleben. Beim Eintreffen der Polizei sei er auf diese zugegangen und habe erklärt: "Ich war es."

Zahlreiche Verwandte der Unfallopfer waren indes angereist, um ihre Angehörigen in den Krankenhäusern zu besuchen. Sechs Personen mussten gestern noch stationär betreut werden, zwei davon auf den Intensivstationen in den Spitälern in Bozen und Bruneck. Der Zustand des Verletzten in Bozen war weiter kritisch, jener des Patienten in Bruneck stabil. Vier Verletzte befinden sich auf dem Weg der Besserung, hieß es. Sechs Personen waren direkt an der Unfallstelle verstorben, eine junge Frau erlag am Montag in der Innsbrucker Klinik ihren Verletzungen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.