Sieben Fakten zu den blutigen Stierkämpfen in Pamplona

Am Samstag wurde um Schlag 12 Uhr vor dem Rathaus das jährliche Volksfest zu Ehren des San Fermin eröffnet. Zu den Feierlichkeiten gehören auch die berühmtesten Stierkämpfe der Welt, doch die Kritik an dem Quälen und Töten der Tiere wächst. Wir haben sieben Fakten rund um die umstrittene Tradition zusammengetragen:

1. Die Tradition geht bis ins Mittelalter zurück.

Die Sanfermines, so der Name des Festes, haben eine lange Tradition in Pamplona. Schon seit 1591 wird jedes Jahr vom 6. bis zum 14. Juli zu Ehren des Heiligen Fermin des Älteren gefeiert. Der Heilige ist ein Sohn der Stadt, der im dritten Jahrhundert in Frankreich missionierte. Erste Belege für Stierkämpfe in Spanien gibt es aus dem Mittelalter, doch die heute praktizierte Form der Kämpfe stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert.

2. Teilnehmer reisen aus aller Welt an.

Bild: ANDER GILLENEA/AFP

Zu den Stierhatzen reisen zahlreiche Touristen. Für viele von ihnen ist das San Fermin-Fest eine Party. Besonders beliebt ist dabei der Encierro, der Stierlauf. Tausende Menschen aus aller Welt sehen dabei zu, wie sechs Stiere durch die Stadt in die Kampfarena gejagt werden. Die Menschen sind dabei traditionell weiß-rot gekleidet. Viele von ihnen schwenken rote Halstücher. Ein besonders bedeutendes Ritual ist die Eröffnung: Vor dem Rathaus wartet die feiernde Menge auf den Start der Eröffnungsrakete und ruft "Viva San Fermin!" Danach werden die Stiere losgejagt. Sie werden dabei von einigen gefügigeren Ochsen begleitet, die auf die Stiere beruhigend wirken und eine Leitfunktion haben sollen.

3. Die blutige Bilanz:

Bild: Jon Nazca/Reuters

Für hunderte Teilnehmer ist es ein Nervenkitzel, einige Meter weit neben, oder sogar vor den Stieren zu laufen. Das ist nur ein paar Meter weit möglich, da die Stiere bis zu 25 Stundenkilometer schnell laufen. Einige Männer und Frauen versuchen dabei den Stieren so nahe wie möglich zu kommen, ohne von ihnen verletzt zu werden. Das gelingt freilich nicht allen: Jedes Jahr verletzen sich mehrere Dutzend, weil sie von den schweren Tieren überrannt oder mit den Hörnern gerammt werden. Der letzte Todesfall ereignete sich 2009: Ein Stier durchtrennte die Halsschlagader eines Spaniers. Es war der 15. Tote seit 1924.

4. In der Arena kommt es zum Stierkampf.

Bild: JAIME REINA/Reuters

Nachdem die Stiere die Arena Plaza de Toros de Pamplona erreicht haben, werden sie für zehn Stunden in einen Stall gesperrt. Die Teilnehmer des Laufes versammeln sich in der Arena, wo sie sich einen Showkampf mit einigen Jungstieren liefern. Am Abend finden die traditionellen Kämpfe der Kampfstiere gegen die Matadore statt, die etwa 20 Minuten pro Tier dauern. Der Matador provoziert den Stier mit einem roten Tuch und verletzt ihn so lange, bis dieser erschöpft ist. Am Ende werden die Tiere normalerweise mit einem Degen erstochen.

5. Proteste begleiten jährlich das Spektakel.

Bild: SUSANA VERA/Reuters

Seit 16 Jahren finden regelmäßig Proteste gegen das zelebrierte Töten der Stiere statt. Heuer haben sich Vertreter von Peta und Animal Naturalis nur mit Unterhosen bekleidet vor das Rathaus auf den Boden gelegt. Sie trugen dabei Hörner am Kopf. Auf Schildern war zu lesen: "Stiere sterben in Pamplona einen blutigen Tod." Auf ihrer Website schrieb Peta: "Wir leben im Jahr 2019. Kein Lebewesen sollte qualvoll erstochen werden, nur damit sich ein lauter Mob daran ergötzen kann."

6. Per Gesetz geschützt:

Das Töten in der Arena ist auf den Balearen verboten, die linksgerichteten Regionalregierungen von Ibiza und Mallorca haben es zudem verboten, Stiere in den Arenen zu verletzen. Komplett untersagt sind die Kämpfe nur auf den Kanarischen Inseln. Die Regierung von Katalonien versuchte sie auch zu verbieten, doch das spanische Verfassungsgericht entschied, dass die Corrida, so der spanische Name, ein wichtiger Bestandteil der Kultur sei.

7. Die Feierlichkeiten sind ein Milliardengeschäft.

Bild: Jon Nazca/Reuters

Immerhin: Die Einnahmen aus dem Ticket-verkauf und dem Verkauf des Fleisches kommen wohltätigen Zwecken zugute. Veranstaltet wird die Corrida von der Casa de Misericordia, dem "Haus der Barmherzigkeit". Darin werden ältere Menschen gepflegt und versorgt.