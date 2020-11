Sexueller Missbrauch: Vatikan veröffentlichte Bericht im Fall des Ex-Kardinals McCarrick

Die Untersuchung zog sich über zwei Jahre hin. Dabei wurden relevante Unterlagen in den Archiven des Heiligen Stuhls, der Nuntiatur in Washington und der in verschiedener Weise beteiligten Diözesen in den Vereinigten Staaten geprüft. Die umfassende Untersuchung wurde um Informationen ergänzt, die in Gesprächen mit Zeugen und über die Fakten unterrichteten Personen gewonnen wurden, wie der Vatikan mitteilte.

"Wir veröffentlichen diesen Bericht mit großem Schmerz über die Wunden, die diese Geschichte den Opfern, ihren Angehörigen, der Kirche in den Vereinigten Staaten und der Universalkirche zugefügt hat", schrieb der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung.

Parolin hob die Schritte hervor, die der Vatikan in den vergangenen Jahren zum Schutz von Minderjährigen ergriffen habe. Der Vatikan habe sich um ein "wirkungsvolleres Eingreifen" bemüht, damit sich "bestimmte Entscheidungen der Vergangenheit nicht wiederholen mögen". Er bezog sich dabei unter anderem auf das Treffen über den Schutz von Minderjährigen im Februar 2019 im Vatikan. "Ich denke auch an die Maßnahme vom vergangenen Dezember hinsichtlich des Päpstlichen Geheimnisses in Bezug auf Anzeigen, Verfahren und Entscheidungen bei Fällen von Missbrauch an Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen", schrieb der vatikanische Staatssekretär.

McCarrick wird unter anderem verdächtigt, einflussreichen Geistlichen über Jahre hinweg Geld im Gesamtwert von mehr als 600.000 US-Dollar (heute 504.923,00 Euro) überwiesen zu haben, wie die "Washington Post" im vergangenen Jahr berichtet hatte. Unklar war, ob McCarrick mit dem Geld Entscheidungen zu seinen Gunsten beeinflussen wollte und dies auch erreichte.